MSB, üniformalı fotoğraf paylaşan personellerle ilgili yasal işlem başlattı

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitelerinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan akıma karşı harekete geçti. Paylaşımı yapanlar tek tek tespit edildi.

Sosyal paylaşım sitelerinin birinde "üniformanla fotoğraf paylaş" etiketiyle başlatılan ve nasıl ortaya çıktığı belli olmayan akımla birlikte 24 saat içinde asker ve polislerin paylaşımlarının yapıldığı tespit edildi.

Kışlaların içinden yapıldığı belirlenen ve güvenlik sıkıntısına neden olabilecek paylaşımlara yönelik Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Paylaşım yapanların tek tek tespiti için çalışma başlatıldı.

Askeri kurallara aykırı söz konusu paylaşımı yapan personelle ilgili yasal işlem başlatıldığı öğrenilirken, birliklerde konuyla ilgili daha sıkı tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.