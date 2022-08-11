Hudut birlikleri 192 kişinin yasa dışı geçişini önledi

Son 40 günde, ülkemizden yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı. Şahıslardan 75'inin FETÖ mensubu olduğu öğrenildi.

Hudut birliklerinin terörle mücadelesi devam ediyor...

Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 terör örgütü mensubuna geçit verilmedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından duyurdu.

"Son 40 günde 192 kişi yakalandı"

MSB, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerden 75’inin FETÖ, 28’inin PKK/KCK/YPG, 1’inin DHPKC ve 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Şahısların geçmişteki meslekleri

Yakalananların geçmişteki meslek gruplarına göre dağılımı şu şekilde: "22 ihraç edilmiş öğretmen, 1 eğitim danışmanı, 3 özel sektör öğretmeni, 1 çalışmayan öğretmen, 2 mühendis, 2 doktor, 10 ihraç edilmiş asker, 5 ihraç edilmiş polis, 1 ilişiği kesilmiş polis akademisi öğrencisi, 1 ihraç edilmiş Çaykur şefi, 2 elektrik teknikeri, 1 avukat, 1 hemşire, 1 üniversite memuru, 4 serbest meslek, 1 ihraç edilmiş zabıt katibi, 1 ihraç edilmiş memur, 1 ihraç edilmiş TRT görevlisi, 1 ihraç edilmiş tapu memuru, 1 ihraç edilmiş sağlık çalışanı.

