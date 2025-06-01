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Haber Merkezi

Türk Hava Kuvvetleri'nin kuruluşunun 114. yılı, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri’nin 114. kuruluş yıl dönümünü “Göklerdeki gücümüz daim olsun” mesajıyla özel bir klip yayınlayarak kutladı. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri'nin gurur dolu geçmişine vurgu yapıldı ve anlamlı ifadeler yer aldı.

"GÖKLERİN SANCAĞI, DALGALANIR YILDIZLA"

Göklerin sancağı dalgalanır yıldızla,

114 yılın kudreti, çelikten kanatlarla!



Türk Hava Kuvvetlerimizin 114'üncü kuruluş yıl dönümünü gurur ve minnetle kutluyor, şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyoruz.



Göklerdeki gücümüz daim olsun!

"KAHRAMAN VE FEDAKAR PERSONELİMİZE BAŞARILAR"