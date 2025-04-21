MSB'den İzmir Körfezi'nden yeni paylaşım: Her senaryoya hazır

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanlığı, eğitimlere devam ediyor.

Bu sefer yapılan eğitimlerin rotası, Ege oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir Körfezi'nde 7-18 Nisan 2025 tarihlerinde Müşterek Amfibi Eğitimleri'nin yapıldığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından eğitimlerden kareleri yayınlayarak şu notu düştü;

"AMFİBİ HER SENARYO İÇİN HAZIR"