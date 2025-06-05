MSB'den Yunanistan'a: Nostaljik haritalarla avunmayın

AA & Ensonhaber

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele, sınır güvenliği, savunma altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası iş birlikleri kapsamında yürüttüğü çalışmalara ilişkin son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık binasında düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN'A HARİTA TEPKİSİ: "GERÇEKLERİ GÖRME ZAMANI"

Yunan Genelkurmay Başkanı’nın Fener Rum Patriği’ne harita sunmasına ilişkin soruları yanıtlayan MSB kaynakları, geçmişin politik araç haline getirilmesinin sadece nostaljik bir avuntu olduğunu ifade etti. “İki ülke liderinin sergilediği yapıcı tutumu baltalamaya çalışanları, gerçekleri kabul etmeye çağırıyoruz,” mesajı verildi.

IRAK'IN KUZEYİNDE 4 TERÖRİST TESLİM OLDU

Aktürk, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu. Yasa dışı yollardan sınır geçmeye çalışan 112 kişinin yakalandığını belirten Aktürk, yıl başından bu yana bu sayının 2 bin 447'ye ulaştığını, engellenen kişi sayısının ise 36 bini geçtiğini söyledi.

SURİYE'DE TÜNEL AĞINA AĞIR DARBE

Suriye'deki harekât alanlarında tünel imha çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Aktürk, Tel Rıfat’ta 146 km, Menbic'te ise 124 km uzunluğundaki tünellerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

NATO ZİRVESİ VE İKİLİ GÖRÜŞMELER

Aktürk, Milli Savunma Bakanı’nın NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katıldığını ve burada ittifak içindeki Türkiye’nin rolünü vurguladığını söyledi. Toplantılarda, PKK/KCK'nın silah bırakma çağrısının önemine dikkat çekilerek sürecin sabote edilmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Bakan ayrıca Belçika, Letonya, Romanya ve Bulgaristan savunma bakanlarıyla ikili ve üçlü görüşmeler gerçekleştirdi.

İSRAİL'E TEPKİ: "GAZZE'DE İNSANİ YARDIM ŞART"

İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırılarına da değinen Aktürk, özellikle Gazze’ye yönelik uygulanan insani yardım engellerinin bölge istikrarını tehdit ettiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin sağlanması ve yardımların engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.

TATBİKATLAR VE SAVUNMA SİSTEMLERİ ENVANTERE GİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeteneklerini artırmak için yurt içi ve dışında çeşitli tatbikatlara katılmaya devam ettiğini belirten Aktürk, Haziran ayı boyunca Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Almanya, İtalya ve İspanya'da düzenlenecek tatbikatlara Türk askerinin iştirak edeceğini açıkladı. Ayrıca Romanya hava sahasında yapılacak "Mukabil Hava Harekatı Eğitimi"ne F-16 savaş uçakları ve tanker uçakla destek verileceği bilgisi paylaşıldı.

AFETLERE MÜDAHALE VE YENİ SİSTEMLER ENVANTERE KATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin orman yangınları dahil doğal afetlerle mücadeleye verdiği desteğe de değinen Aktürk, Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki yangına MSB’ye ait bir helikopterle müdahale edildiğini aktardı. Kara Kuvvetleri için modernize çekili top, ateş idare cihazı, tanksavar aracı ve lazer güdümlü füzelerin envantere alındığını da belirtti.

MİLLİ PROJELERDE SON DURUM: MİLGEM, A400M VE DENİZALTI

ASFAT ana yükleniciliğinde inşa edilen Pakistan MİLGEM Projesi’nin ikinci gemisi KHAIBAR’ın deniz kabul testlerinin başladığını, retrofiti tamamlanan 8. A400M uçağının Hava Kuvvetleri’ne teslim edildiğini ve MURATREİS isimli üçüncü Reis sınıfı denizaltının suya indirildiğini de aktaran Aktürk, savunma sanayiindeki yerli üretim hamlesinin hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.

DRON SALDIRILARINA KARŞI HAZIRLIKLAR GELİŞTİRİLİYOR

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın muharebe sahasındaki değişimleri tetiklediğini belirten kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bu süreçte edindiği deneyimlerle yerli ve milli insanlı/insansız sistemlerle savunma altyapısını güçlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

SOMALİ İDDİALARI

MSB, Somali’ye ATAK ve genel maksat helikopteri gönderildiği yönündeki haberlere ilişkin de açıklama yaptı. İki ülke arasında süren anlaşmalar çerçevesinde Somali’nin güvenliğine katkı sunulduğu, bu faaliyetlerin aynı zamanda bölgede görev yapan birliklerin güvenliğini artırmaya yönelik olduğu ifade edildi.