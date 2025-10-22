Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

- Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- Deprem, 34.46 kilometre derinlikte ve 20.10 kilometre uzaklıkta gerçekleşti.
- Sarsıntı, Ege ve Akdeniz çevresindeki illerden de hissedildi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Muğla'dan geldi.
4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ortaca ilçesi açıkları olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Muğla'nın Ortaca ilçesine 20.10 kilometre uzaklıktaki depremin 34.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege ve Akdeniz'de bulunan çevre illerden de sarsıntı hissedildi.