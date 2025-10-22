Abone ol: Google News

Muğla açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında saat 05.45'te 4.5 büyüklüğünde deprem oldu.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 06:04
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Muğla'dan geldi.

4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre merkez üssü Ortaca ilçesi açıkları olan 4.5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine 20.10 kilometre uzaklıktaki depremin 34.46 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Ege ve Akdeniz'de bulunan çevre illerden de sarsıntı hissedildi.

