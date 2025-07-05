Muğla ve Manisa yangınları söndürüldü

Türkiye, son günlerde çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Sıcak havalar ve bazı vatandaşların duyarsız tavırları sonucu çıkan yangınlara, hızla müdahale ediliyor.

Ekipler canla başla hem havadan hem de karadan, orman yangınlarını söndürmek için çalışıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınlara ilişkin son durumu paylaştı.

MANİSA VE MUĞLA'DAN SEVİNDİREN HABER

Bakan Yumaklı, Manisa ve Muğla yangınlarının söndürüldüğünü duyurdu ve şöyle devam etti:

Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda: Muğla / Milas Manisa / Saruhanlı yangınları TAMAMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

HATAY'DAN DA SEVİNDİREN HABER

Hatay / Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde KISMEN KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR.

"CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM"