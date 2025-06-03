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İHA

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında saat 02.17’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Aydın ve çevre ilçelerde de güçlü şekilde hissedildi.

HAVUZDAKİ DALGALAR KAMERAYA YANSIDI

Sarsıntı anı, bir otelin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, depremle birlikte otelin açık havuzundaki suyun taşarak dalga dalga yükseldiği görüldü.

Şiddetli sarsıntı sonrası bazı turistlerin panik halinde odalarından çıkarak otelin alt katlarına indiği kameralara yansıdı.

CAN VE MAL KAYBI YOK

Deprem nedeniyle bölgede herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı, yetkililerin durumu yakından takip ettiği öğrenildi.

Depremin ardından bölgede kısa süreli panik yaşansa da hayat normale döndü.