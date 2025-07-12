Muğla'da Bayraktar TB2 sayesinde muhtemel yangın önlendi

Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojilerinde ulaştığı seviye, artık sadece askeri alanda değil, çevresel tehditlerle mücadelede de kendini gösteriyor.

Bayraktar TB2 gibi insansız hava araçları, yalnızca sınır güvenliğinde değil, orman yangınlarıyla mücadelede de etkin biçimde kullanılıyor.

Son yıllarda artan orman yangınlarına karşı başlatılan teknolojik seferberliğin en güçlü araçlarından biri olan Bayraktar TB2, bu kez Muğla’nın Marmaris ilçesinde olası bir felaketin önüne geçti.

MUHTEMEL BİR YANGINI ÖNLEDİ

Bayraktar TB2 İHA, Marmaris’te bir bahçede atıkların yakıldığını tespit etti. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak ateşi söndürdü ve yangının ormanlık alana sıçramasını engelledi.

Ateşi yakan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

"GÖZÜMÜZ DE KULAĞIMIZ DA YEŞİL VATANDA"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olay anına ilişkin görüntüleri paylaşarak, “Gözümüz de kulağımız da yeşil vatanda” dedi.

"ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI"

Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Muğla’nın Marmaris ilçesinde bahçe temizliği sırasında atıkların yakılması sonucu çıkmak üzere olan yangın, yeşil vatanın gözcüleri Bayraktar TB2 İHA tarafından tespit edildi. Kara ekiplerimizin hızlı ve etkili müdahalesiyle yakılan ateş, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Ateşi yakan şüpheli hakkında da yasal işlem başlatıldı.

14 insansız hava aracımız ve 776 gözetleme kulemiz, yangınları ortalama 2 dakikada tespit ediyor. Günde onlarca yangını bu şekilde erken müdahaleyle kontrol altına alıyoruz. Hava ve kara gücümüzle sahadayız, 15 Ekim’e kadar da tam teyakkuzdayız. Bu vatan savunmasında hepimize görev düşüyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu günlerde yeşil vatanımız için lütfen daha dikkatli olalım. Dışarıda ateş yakmayalım.”