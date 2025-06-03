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Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem Ege Denizi’nde, Girit Adası açıklarında saat 14.26’da bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0, derinliğini ise 5.39 kilometre olarak açıkladı.