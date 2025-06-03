Ege Denizi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem

Ege sallanıyor...
Son bilgiyi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı.
5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 14.26'da Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5.39 kilometre olarak ölçüldü.
MERKEZE UZAK BÖLÜMDE GERÇEKLEŞTİ
Öte yandan depremin merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 253.43 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
GECE DE SALLANDI
Akdeniz ve Ege Denizi'nde deprem hareketliliği devam ediyor.
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Marmaris açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 02.17 sıralarında meydana gelen deprem İzmir, Muğla, Denizli ve Antalya çevrelerinde şiddetli şekilde hissedildi.
AFAD'ın açıklamasına göre depremin derinliği 67,91 km olarak kaydedildi.
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