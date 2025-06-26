Muğla'da deniz kazası geçirmişti: AK Partili Hasan Basri Yalçın, İstanbul'da getirildi

Korkutan kaza...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz kazası geçirerek yaralanmış sonrasında ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

İSTANBUL'A GETİRİLDİ

İlk tedavisi burada yapılan Yalçın, gece saatlerinde ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Yalçın'ın tedavisine Şişli'de bulunan özel bir hastanede devam edeceği öğrenildi.

VALİ GÜL VE PARTİLİLER KARŞILADI

Hasan Basri Yalçın'ı ailesi, İstanbul Valisi Davut Gül, ve partililer karşıladı.

"BİLİNCİ AÇIK"

Öte yandan, Bodrum Devlet Hastanesi Başhekimi Oğuz Şahin, Hasan Basri Yalçın'ın sağlık durumuna ilişkin akşam saatlerinde, "Hastamız düşme sonucunda geldi. Gerekli tetkik ve tahlilleri yaptırdık. Herhangi bir sıkıntısı yok, bilinci açık. Omurgasında zedelenme var" şeklinde konuşmuştu.

BAKAN MEMİŞOĞLU AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kaza geçiren Hasan Basri Yalçın'ın son durumuna ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: