Muğla’da polisten kaçan araç lastikleri patlatılarak durduruldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.
Şehir içi mahallelerde başlayan kovalamaca, sürücünün Aydın-Denizli kara yoluna çıkmasıyla devam etti.
4 POLİS ARACINA ÇARPTI
Yaklaşık 10 dakika süren takip sırasında şüpheli araç, kendisini durdurmak isteyen 4 polis otosuna çarparak maddi hasara yol açtı.
Polis ekipleri, şüpheli aracı yol üzerine kurdukları kapanla lastiklerini patlatarak durdurdu.
ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Durdurulan araçta yapılan aramada, yasaklı madde olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.
Araç sürücüsü G.U. gözaltına alındı ve emniyete götürüldü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Şüpheli hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, polis ekipleri olayın tüm yönlerini araştırıyor.
Gözaltına alınan sürücünün ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.