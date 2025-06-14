İHA
Muğla'nın Ula ilçesinde, görevde bulunan radar aracının üzerine aniden bir ağaç devrildi.
Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, radar aracında maddi hasar meydana geldi.
KAZA ARAÇ KAMERASINA YANSIDI
Yoldan geçen diğer araçların güvenlik kameralarına yansıyan kazada, radar aracının devrilen ağacın altında kalma anları net şekilde görüldü.
Kural ihlali yapan sürücüyü tespit etmek için kullanılan radar aracı, bu talihsiz olayla hasar aldı.
ŞANS ESERİ CAN KAYBI OLMADI
Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler, radar aracındaki maddi hasar tespit çalışmalarını sürdürürdü.
Kazada kimsenin zarar görmemesi teselli kaynağı oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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