Muğla'da yangın felaketinin boyutu drone ile görüntülendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ciğerlerimiz yandı.

Yaşanan orman yangınının ardından geriye kalan acı tablo, dron tarafından çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

ARAZİ SİYAHA BÜRÜNDÜ

Havadan çekilen görüntülerde, bir zamanlar yeşilin her tonunu barındıran ormanlık arazinin yerini kapkara bir örtünün aldığı görülüyor.

Yüzlerce hektarlık alan, yangının şiddetiyle tamamen yanarak simsiyah bir renge bürünmüş durumda.

BÜYÜK FELAKET

Ayakta kalmayı başaramayan ağaçların iskelete dönüşen gövdeleri, felaketin boyutunu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor.