Muğla'daki yangınlarda son durum: 218 ev boşaltıldı, 582 kişi tahliye edildi

Türkiye'nin dört bir yanında alevler yükselmeye devam ediyor.

Muğla’da, önceki gün 8 ayrı yerde çıkan yangınlardan 6’sı büyümeden kontrol altına alınırken, 2 bölgede ise söndürme çalışmaları sürüyor.

Köyceğiz Akköprü ve Milas Kıyıkışlacık yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

218 EV BOŞALTILDI, 582 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Gecenin karanlığında alevlerin içindeki cansiperane mücadele ile yangının kontrol alınması için çaba sarf ediliyor.

Yangında şu ana kadar 218 ev boşaltılırken, 582 vatandaşın güvenli bölgeye naklinin sağlandığı öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Muğla Valisi İdris Akbıyık, yangınlarla ilgili son durumu paylaştı.

İlk 24 saatin geride kaldığını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

Köyceğiz Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerimizde ve Milas Kıyıkışlacık mahallemizde meydana gelen ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden orman yangınları ile mücadelede ilk 24 saati geride bıraktık.

"2 UÇAK VE 3 HELİKOPTER"

Ormanın Kahramanları yeşil vatanımızı korumak için gece gündüz demeden cansiperane şekilde aralıksız yangınla mücadele etmektedir. Milas Kıyıkışlacık yangınına 22 Arazöz ve Su Tankeri, 24 Araç, 4 iş makinesi ve 144 personel karadan, 2 Uçak, 3 Helikopter olmak üzere 5 hava aracı gündüz saatlerinde yangına müdahale etmiştir" dedi.

ANTALYA'DA DA MÜDAHELE SÜRÜYOR

Antalya'nın Alanya ilçesinde, Yaylakonak Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak Şıhlar Mahallesi'ne ulaştı.

hbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz, ilk yardım aracı ve personel ile itfaiye, sağlık, jandarma, AFAD ve İHH ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'ndeki evler boşaltıldı. Mahalledeki 7 vatandaş, itfaiye ekiplerince tehlikeli bölgeden uzaklaştırıldı.

BİR MAHALLE BOŞALTILDI

İHH Alanya Arama Kurtarma Ekip Başkanı Ramazan Başkan ise yangın nedeniyle Şıhlar Mahallesi'nin boşaltıldığını söyledi.

Vatandaşların mahalleye girmemesi konusunda önlem alındığını dile getiren Başkan, "20 kişilik bir ekiple yangına müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yanan ev yok. Ancak birçok bahçe yangında zarar gördü." ifadelerini kullandı.