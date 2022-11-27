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    Muğla'ya kuvvetli yağış alarmı

    Kentin turistik ilçeleri Marmaris, Bodrum ve Datça, kuvvetli yağış konusunda uyarıldı.
    • 27.11.2022 - 16:32
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    Muğla'ya kuvvetli yağış alarmı

    Türkiye genelinde soğuk hava kendini göstermeye başladı.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bazı bölgeler için kar alarmına geçti.

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise Muğla öne çıkarıldı.

    Kuvvetli yağış alarmı

    Muğla’nın turistik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Datça için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

    Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, Pazartesi günü Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'te yerel olarak çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

    Muğla ya kuvvetli yağış alarmı #1

    Muğla ya kuvvetli yağış alarmı #2


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