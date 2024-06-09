Muharrem İnce Fenerbahçe'de başkanlık seçimlerinde oy kullandı Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimlerinde oy kullandı.

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Fenerbahçe'de seçim heyecanı devam ediyor. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un aday olduğu seçimlerde Fenerbahçeliler sandığa koştu.

Oy verme işlemi 10.00'da başlayıp, 17.00'de sona erecek. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı.

Muharrem İnce de oyunu kullandı

Seçime gelenler içinde siyasetten tanıdık bir isim de vardı. O da Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce...

Seçimlerin ardından uzun zamandır gözden uzak olan Muharrem İnce, Fenerbahçe'nin stadına gelerek oyunu kullandı.

İlk gün ibra oylaması yapıldı

Genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Seçimin ilk gününde; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve denetim kurulu raporu okundu ve mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin her bir dönem bakımından ayrı ayrı ibra edilmesi görüşüldü. Ali Koç yönetimi mali ve idari yönden ibra edildi.