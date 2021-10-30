Muharrem İnce, halay çekerken davulu susturdular

Samsun’da bir dizi ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin, Cumhuriyet kutlamalarında girdiği halay, kısa sürdü. Davul-zurnanın sustuğu kutlama, arbede ile bitti.

Samsun’un Bafra ilçesindeki Gazipaşa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandığı alana gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, dernek üyeleri ve mahalle sakinleri tarafından karşılandı.

Vatandaşları selamladıktan sonra oturan İnce, daha sonra meydanda oynayanlara eşlik etmek için halaya katıldı.

İnce oynarken, davul-zurna bir anda sustu.

200 LİRA UZATTI, YİNE DE ÇALMADI

Önce davul sesinin ne için kesildiğini anlayamayan İnce, cebinden çıkarttığı 200 lirayı davulcuya uzattı ve tekrar çalmasını istedi.

Muharrem İnce, karşılık göremeyince bu kez devreye çevredekiler girdi.

Alkollü birkaç kişinin davul-zurna için tartışması, arbedeye dönüştü.

Muharrem İnce'ye Samsun’da davul-zurna şoku VİDEO

MUHARREM İNCE GİTTİ, EĞLENCE DEVAM ETTİ

Küfürlerin havada uçuştuğu arbedede bir kişinin “Burası Gazipaşa, burada davullar susmaz” dediği de duyuldu.

Durumu sinirlenen Muharrem İnce ise alanı terk ederek otobüsüne bindi.

İnce bölgeden ayrılırken, eğlence kaldığı yerden devam etti.