Muharrem İnce'nin Bakan Uraloğlu üzerinden algı çalışması elinde patladı

Türkiye yangınlarla amansız mücadele ediyor...

Ülke genelindeki sıcaklık rekorları, rüzgârla birleşince ardı ardına çıkan orman yangınları ciğerlerimizi yakıyor.

Bursa, Uşak, Karabük, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınlarına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

MÜCADELEYİ MANİPÜLE ETMEYE ÇALIŞIYORLAR

Ekipler yangınlarla büyük mücadele verirken, sosyal medya üzerinden yalan haberlerle mücadele manipüle edilmeye çalışılıyor.

URALOĞLU BURSA'DA TEMASLARDA BULUNDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi açılış ve inceleme için geçtiğimiz cuma gecesi Bursa'ya geldi.

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

Geceyi Uludağ'da geçiren Uraloğlu, sabah erken saatlerde bölgede bulunan ormanlık alanda yürüyüşe çıktı.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Uraloğlu paylaşımına "Bursa programımıza spor arası verdik. Çam ağaçları eşliğinde sabah yürüyüşümüz" notunu düştü.

YANGINA BÖLGEDE YAKALANDI

Bu paylaşımı sabah 10.21'de yapan Uraloğlu, yoğun programlarını sürdürürken saat 17.41 civarında Bursa'nın ilçelerinde büyük bir yangın başladığı haberini aldı.

EKİPLERİN BAŞINA GEÇTİ

Bursa'da programı bitmesine rağmen anında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile kontak kuran Uraloğlu, ekiplerin koordinesi için sahaya çıktı.

Gece boyunca ekiplerin koordinasyonundan sorumlu olan Uraloğlu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yanan bölgelerde denetim gerçekleştirdi.

ALGI ÇALIŞMASINA SOYUNDULAR

Süreç bu şekilde ilerlerken, yapılan çalışmaları baltalamak isteyen bir grup anında algı çalışmasına başladı.

Bu algı çalışmalarına siyasi isimlerde dahil oldu.

İNCE'DEN TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımını alıntılayan yeni CHP'li Muharrem İnce, "Mahalle yanarken saçını tarayanlarda bugün" ifadelerini kullandı.

Tüm gerçeklik ortada dururken, İnce'nin sosyal medya üzerinde algı çalışmasına soyunması ise tepki çekti.