Muharrem Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu yürüyüşüne katıldı

Gençlerdeki tarih ruhunun yaşamaya devam edeceğine inandığını belirten Bakan Kasapoğlu, Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü'nün belirli günlerle sınırlı kalmaması gerektiğini savundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 8-11 Haziran tarihleri arasında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde, "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" düzenliyor.

Yürüyüş, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı etkinlik, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ VE GAZİ MECLİSİ YAD EDEREK BAŞLADI

Yürüyüşün başlangıcında bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, konuşmasına, "Bundan 1 asır önce tarihin en onurlu mücadelelerinden birini zaferle neticelendiren ve ardından Cumhuriyetimizi kurarak milli iradeyi milletimizin yolunu belirleyecek tek ve yegane unsur haline getiren Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, Gazi Meclisimizin ve ordumuzun tüm kahramanlarını şükranla yad ediyorum." sözleriyle başladı.

İSTİKLAL HARBİ'NİN ÖNEMİ

İstiklal Harbi’ni savaşlardan bir savaş zannedenlerin, bu ülkeyi ve bu milleti anlamasının imkânı olmadığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:

"Anadolu’da 1 asır önce neler yaşandığını bilmeyen, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta verilen mücadeleyi anlamayan, Malazgirt’le birlikte başlayan ve İstanbul’un Fethi’ni, Balkan Savaşları’nı, Birinci Dünya Savaşı’nı, Trablusgarp’ı, Kut’ül Amare’yi ve İstiklal Harbimize kadar gelişen süreci tüm manasıyla içselleştirmeyen hiç kimse, milletimizi millet yapan ruhu da göremez, idrak edemez. Milletimizin kendi varlığına kastedenlere karşı verdiği İstiklal mücadelesi, sadece kendi kurtuluşumuzu sağlamamış, dünya üzerindeki pek çok mazlum millete de umut olmuştur. Vatanın kurtuluşu için kadın, erkek fark etmeden eli silah tutan herkes, “ölürsem şehit, kalırsam gazi” şuuruyla düşmana karşı yekvücut olmuş, nice badireleri, nice engelleri bir olarak, birlik olarak aşmışlardır. İstiklal mücadelemiz içerisindeki her bir an, her bir tarihi detay ayrı ayrı üstünde düşünülmesi, araştırılması, öğrenilmesi gereken hususlar ihtiva eder."

Bakan Kasapoğlu: Milletimizi kurtuluşa götüren yolun adıdır İnebolu ViDEO



İNEBOLU'NUN STRATEJİK ÖNEMİ

Bakan Kasapoğlu, o mücadele esnasında bu topraklarda, İnebolu'da yaşananların da böyle nice zengin detaylarla dolu olduğunu, o tarihte İnebolu'nun stratejik açıdan büyük önemi bulunduğunu dile getirerek, "Milli Mücadele yıllarında İnebolu Anadolu'nun dış dünyaya açılan tek penceresi haline gelmiştir. Vatanımızın bir çok bölgesi işgal altında olduğundan, dışarıdan gelecek destek ve yardımlar için İnebolu-Ankara hattının önemi çok artmıştır. İstanbul’dan kaçırılan birçok malzeme ve cephane, Milli Mücadele’ye katılmaya hazırlanan birçok insanımız Anadolu’ya İnebolu’dan oluşturulan lojistik hat üzerinden sevk edilmiştir. Kayıtlı 420 kişi İnebolu üzerinden İstiklal Savaşı’na katılmıştır. Yani o tarihi kavşakta milletimizi kurtuluşa götüren yol büyük ölçüde İnebolu’dan geçmiştir." ifadelerini kullandı.