Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürüyor...

Tutuklanan Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ardından oklar oğlunu işaret ediyordu.

YURT DIŞINDAN DÖNDÜ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yurtdışında kaçak durumda olan oğlu Mustafa Gökhan Böcek, Antalya'da gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Gökhan Böcek'in Antalya Uluslararası Havalimanı'nda Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Viyana-Antalya uçağında gözaltına alındığı öğrenildi.

GELİNİ TUTUKLANMIŞTI

Gökhan Böcek ile birlikte yurt dışında olan eşi Zuhal Böcek geçtiğimiz günlerde Antalya’ya dönerek gözaltına alınmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (KOM) ifadesine başvuruldu.

Dört günlük sorgu sürecinin ardından savcılığa sevk edilen Böcek’le birlikte, soruşturmada adı geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkan vekili Metin A.’nın yeğeni Hakan A. ve kuyumcu Kemal A. da adliyeye çıkarılmıştı.

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Zuhal Böcek, mal varlığını aklama suçlaması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 19 Mart'ta başlatılan operasyonlarda tutuklanan iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun etkinlik pişmanlıktan faydalanarak savcılığı verdiği ifade kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet' operasyonu kapsamında 5 Temmuz 2025 tarihinde başlatılan operasyon kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Yapılan operasyonlar kapsamında Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu gözaltına alınmıştı. Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek yurtdışında olduğu belirlenmişti.

Aynı gün mahkemeye çıkartılan Böcek tutuklanmıştı. Eski gelini Kerimoğlu hakkında mahkeme yurtdışı çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İtalya'da olduğu öğrenilen Gökhan Böcek hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

RÜŞVET AĞINI OĞLU YÖNETTİ

Yusuf Yadoğlu'nun verdiği ifadesinde iddialara göre, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı öne sürüldü.

İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı.

MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya eklendi.

NAFAKAYI RÜŞVETLE ÖDEDİ

Ayrıca 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği de iddia edildi.

Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğu belirlendi.