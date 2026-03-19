Muhittin Böcek'in yerel seçim öncesi Manisa ziyaretinin ayrıntıları

CHP'nin yolsuzluk skandalında yeni bir boyut açılıyor.

Bu kez iddiaların merkezinde tutuklu CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel var.

Koronavirüs pandemisinde aylarca yoğun bakımda yatan Muhittin Böcek'in 31 Mart 2024'teki seçimde aday olması beklenmiyordu.

Adaylığı karşısında parti içi muhalefet ile karşılaşan Böcek son anda aday ilan edildi.

Kamuoyuna yansıyan iddialara göre; Muhittin Böcek aday olabilmek için yaklaşık 20 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

Bu iddialar Özgür Özel'in Adalet bakanı Akın Gürlek'e yönelik iftiralarıyla yeniden gündeme geldi.

Yolsuzlukları perdelemeyi amaçlayan Özel, baltayı taşa vururken konuya ilişkin ayrıntılar ortaya çıkıyor.

BÖCEK'İN MANİSA ZİYARETNİN AYRINTILARI

Bakan Gürlek'in konuya ilişkin 'baz istasyonu çalımaları' olduğu ifadelerinden sonra adli kaynaklardan konuya ilişkin detaylara ulaşıldı.

Buna göre Muhittin Böcek’in 15 Ocak 2024 tarihinde 07 ABB 008 plakalı Audi A8L (Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescilli) ile 07 BAR 174 plakalı Skoda Superb (Aydoğanlar Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescilli) iki ayrı aracın öncü-artçı düzeninde hareket ettiği tespit edildi.

Araçların 08:15–08:20 saatleri arasında Antalya’dan birlikte çıkış yaptığı, kısa süre sonra 08:40’ta Korkuteli PTS noktasından geçtikleri ve ardından Denizli–Alaşehir güzergahını kullanarak Manisa’ya ulaştıkları belirlendi.

Baz kayıtlarına göre Muhittin Böcek’in saat 11:20 civarında Manisa'da bulunduğu, gün boyunca ise Şehzadeler–Yunusemre hattında saat 17:00’ye kadar hareket ettiği tespit edildi.

ARAÇLAR BİRLİKTE HAREKET ETTİ

Adli kaynaklara göre dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Böcek'in dönüş süreci.

Her iki aracın da aynı gün saat 17:00 civarında Manisa’dan birlikte ayrıldığı, yine Alaşehir–Denizli–Korkuteli güzergahını izleyerek Antalya’ya döndüğü ve 20:40 sıralarında Düzlerçamı mevkiinde baz kaydının oluştuğu belirlendi.

BÖCEK SADECE BU TARİHTE MANİSA'DA BULUNDU

Yapılan incelemelerde ayrıca Muhittin Böcek’in 2024 yılı içerisinde yalnızca bu tarihte Manisa’ya gittiği, başka herhangi bir Manisa ziyaretinin bulunmadığı ortaya konuldu.

TEK GÜNLÜK, PLANLI ZİYARET

Söz konusu seyahatin tek günlük, planlı ve iki araçlı konvoy şeklinde gerçekleştirilmiş olması, ziyaretin niteliği ve amacıyla ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kamuoyunda merak edilen en önemli soru ise şu: Bu kritik Manisa ziyaretinde kimlerle görüşüldü ve bu ziyaretin asıl amacı neydi?

"KRİTİK TARİH: 15 OCAK 2024"

Konuya ilişkin konuşan Bakan Akın Gürlek, rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Muhittin Böcek ile Özgür Özel arasında geçenlerin yakında ortaya çıkacağına işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biliyorsunuz Muhittin Böcek davasında bir yargılama var. Muhittin Böcek 15 Ocak 2024 tarihinde bir Manisa ilinde benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor?

Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel'e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var.

Bu konuda da baz istasyonu çalışmaları var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel bence iki noktayı perdelemek istiyor. Birincisi Asrın Yolsuzluk Davasını, ikincisi de Muhittin Böcek'in 15 Ocak 2024'te kendisinin aday olması için Manisa’da benzin istasyonuna gidip bir para verme iddiası.”