Müjdat Gezen emniyette ifade verdi

Müjdat Gezen hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, 'Müjdat Gezen ile Bizim Ev' adlı Youtube programında kullandığı ifadeler üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında Müjdat Gezen, avukatıyla birlikte İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinde bulunan Güvenlik Şube Müdürlüğüne gelerek ifade verdi.

"BURADAKİ İFADEM ÜLKEMİN KADININI YÜCELTMEK İÇİNDİR"

Müjdat Gezen'in emniyetteki ifadesinde "Müjdat Gezen ile Bizim Ev’ isimli Youtube hesabı bana aittir. Soruşturmaya konu olan bölümde geçen sözlerim espri amacıyla söylenmiştir. Buradaki ifadelerin halkı belli bir kesime karşı kışkırtıcı ya da aşağılayıcı hiçbir yönü yoktur.

Programda geçen ‘Müslümanlarda bir adet vardır, biri öldüğü zaman annesinin adı ile gömülür, bilir misiniz sebebini? Çünkü Anadolu’da çok sevdiğim bir söz vardır; ‘anan mutlaka anandır, baban belki babandır, doğru değil mi ama garanti’ ifadem aslında Peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği ‘cennet annelerin ayakları altındadır’ sözünün şaka yollu bir anlatımıdır.

Buradaki ifadem ülkemin kadınını yüceltmek içindir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

İFADEDEN SONRA EMNİYETTEN AYRILDI

Gezen, ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte emniyetten ayrıldı.