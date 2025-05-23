Müjde Ar, Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istiyor

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Gazze'de yaşananlar, tüm dünyanın gündeminde.

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu çocuklar can verirken, Yeşilçam'ın yıldızı Müjde Ar'dan da bir çıkış geldi.

Verdiği bir röportajda Gazze'de yaşananlara ilişkin konuşan Müjde Ar, dünyanın utanç içerisinde olması gerektiğini söyledi.

Gazzeli bir çocuğun koruyucu annesi olmak istediğinin de altını çizen Müjde Ar, "Gazzeli bir çocuğa Koruyucu Anne olacağım. Dünyanın Gazze'de ki olaylara sessiz kalmasına çok üzülüyorum.

Binlerce çocuk öldü, bir kısmı sakat kaldı ve daha da doymayacaklar savaşa ve yeni çocuklar ölecek belki de.

Bana sorarsan Dünya utanç içerisinde olmalı, utan dünya, utan dünya" dedi.

Müjde Ar'ın devam eden açıklamalar şöyle;

"GAZZELİ BİR ÇOCUĞUN HER ŞEYİNİ KARŞILAMAK İSTİYORUM"

Magazinsortie'den Gazeteci Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar şöyle dedi:

Henüz kanuni prosedürleri tam olarak bilmiyorum. 'Koruyucu Anne' olarak, Gazzeli bir çocuğun hayatına dokunmak, onun eğitimini, her şeyini karşılamak istiyorum. İlla ki bir çocuğu doğurarak anne olmak gerekmiyor, binlerce çocuk var annesi babası olmayan savaş yüzünden.



Ne kadar sevgi gösterilse de yuvaları yok, o yuvasızlık hisleri büyük travma. Bu noktada hepimize görevler düşüyor. İmkanı olan herkes bir çocuğa sahip çıkabilse dünya daha yaşanılabilir bir hal alır. Oturup televizyondan seyretmekle bir şey olmuyor.

"ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"

İki gündür haberlerde '14 bin çocuk açıklıktan ölecek!' diye haberler çıkıyor. Elimizi kolumuzu bağlayıp seyredecek miyiz bu durumu? Ne katkım olursa yapacağım. Ama bunu, oradan yapıyor, buradan yapıyor gibi dillendirmeye gerek yok.

"YÜZYILIN VAHŞETİ"