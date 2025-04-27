Murat Kurum: 12 bin 398 bina hasarsız, 1025 bina az hasarlı

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İstanbul'da 6.2'lik deprem sonrası devlet, tüm kurumlarıyla sahada.

Depremin peşinden gerçekleşen artçıların etkisi azaldı ancak bazı vatandaşların panik hali hala devam ediyor.

Bu kapsamda da devlet, tüm kurumlarıyla vatandaşların hizmetinde çalışmalarını sürdürüyor.

İstanbul'da yaşanan depremin ilk anından beri çalışmalarını sürdüren isimlerden birisi de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum...

MURAT KURUM, DEPREM SONRASI ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİLENDİRDİ

Bakan Kurum, depremin ardından hızla tüm programlarını iptal etti ve İstanbul'a geldi.

Sık sık X hesabı üzerinden bilgilendirme de yapan Kurum, son olarak hasar tespit çalışmaları hakkında paylaşım yaptı.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

"12 BİN 398 BİNA HASARSIZ"

Bakan Kurum, son duruma ilişkin “İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz.

Şu ana kadar; 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik.” mesajını paylaştı.