Murat Kurum açıkladı: Yangınlarda 132 bağımsız birim hasar aldı

Orman yangınlarıyla mücadele sürerken, bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Yangında evleri hasar alanlar, devlet tarafından yalnız bırakılmıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da hasar tespit çalışmalarına ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Kurum, 132 bağımsız birimin ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu söyledi.

KARABÜK, BİLECİK, BURSA, SAKARYA...

Karabük'te 74, Bilecik'te 16, Sakarya'da 12, Uşak'ta 13, Antalya'da 7, Bursa'da 5, Kahramanmaraş'ta 5 olmak üzere 66'sı konut toplam 132 bağımsız birimin ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit edildi.

Bakan Kurum açıklamasında şöyle dedi:

"AFETİN İZLERİNİ HIZLA SİLECEĞİZ"