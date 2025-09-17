Murat Kurum, AK Parti'ye yeni katılan Özlem Vural Gürzel'i kabul etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, geçtiğimiz günlerde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda gerçekleştirilen törenle AK Parti'ye katıldı.

Gürzel törende yaptığı konuşmada "Beni ailenize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MURAT KURUM İLE GÖRÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti'ye yeni katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan'ı kabul etti.

"PROJELERİMİZİ İSTİŞARE ETTİK"

Kurum, Bakanlıktaki kabule ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti'mize katılan yeni yol arkadaşımız Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ve AK Parti Beykoz İlçe Başkanı Özkan Ayduğan ile Bakanlığımızda bir araya geldik.

İlçemizin ihtiyaçlarını dinledik, kentsel dönüşüm başta olmak üzere projelerimizi istişare ettik. Daha dirençli, daha güvenli bir İstanbul inşa etmek için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.