Murat Kurum: Balıkesir için ne gerekiyorsa yapacağız

Türkiye yine depremle yüzleşti...

Balıkesir Sındırgı merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem tüm ülkeyi sarstı.

Deprem felaketinde 1 kişi hayatını kaybederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı diledi, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

1 YIKIK, 13 AĞIR HASARLI, 61 AZ HASARLI YAPI

Bakan Kurum, son durumu ilişkin şu verileri paylaştı:

"Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti.

"VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız.

Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."