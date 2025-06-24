Murat Kurum: Bir Avrupa ülkesi kadar konutu teslim ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anahtar Fikirler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu.

Burada önemli detaylara değinen Bakan Kurum, deprem bölgesinin hızla ayağı kaldırıldığını ve konutların teslim edildiğini söyledi.

Açıklamasında "3 boyutlu şehir modelleri projesini hayata geçirdiklerini" söyleyen Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

11 ilimizde öyle bir hızla çalışıyoruz ki saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz. Dile kolay 250 bin konutun üretimini tamamladık bitirdik ve hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse bir Avrupa ülkesi demek. Bir bu kadarını da şu an yapıyoruz.

"DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

Şimdi yıl sonuna kadar söz verdiğimiz gibi evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimizi bırakmayacağız. Daha çok çalışacağız. Bu sayıyı 453 bin rakamına ulaştırarak tüm afetzede kardeşlerimizi yeni yuvalarına kavuşturacağız.



Hiçbir ülke bu kadar kısa bir sürede bu büyük dönüşümü başaramaz. Türk milletinden başka hiçbir millet bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde neredeyse yarım milyon konutu tamamlayamaz, teslim edemez.