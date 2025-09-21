Murat Kurum: Bu yaz 8 plajımızı halkımızın ücretsiz kullanımına açtık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu yaz Muğla'da hayata geçirilen Halk Plajı Projesi'nin detaylarını, yaptığı bir yazılı açıklama ile aktardı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un öncülüğünde projenin halkın kıyılara ücretsiz erişimini güvence altına almak ve plajlarda Sıfır Atık prensibini yaygınlaştırmak amacıyla hazırlandığı belirtildi.

PLAJLAR ÇEVRE DOSTU ŞEKİLDE DÜZENLENDİ

Tabiat Varlıklarını Koruma (TVK) Genel Müdürlüğü ile Türkiye Çevre Koruma Vakfı'na bağlı Kıyı Yönetimi ve Çevre Koruma Anonim Şirketi iş birliğiyle gerçekleştirilen bu projeyle; Ortaca'daki İztuzu ve Sarıgerme, Menteşe'deki Akbük, Marmaris'teki Kızkumu, Bodrum'daki Bitez Hacıahmetler, Fethiye'deki Çalış, Belcekız ve Karaot plajları çevre dostu şekilde düzenlendi.

450'NİN ÜZERİNDE DENİZ KAPLUMBAĞASI YUVASI KORUMA ALTINA ALINDI

Deniz dibi temizliği ve çevre düzenlemeleri yapılan plajların temizlik ve bakımı için 30 personel görevlendirildi.

Bu ekipler sayesinde, 450'den fazla deniz kaplumbağası yuvası koruma altında alındı, nesli tükenme tehlikesi altındaki bu canlıların güvenliği sağlandı.

250 BİNDEN FAZLA ZİYARETÇİ ÜCRETSİZ FAYDALANDI

Yuvaların yerleri gözetilerek 500'den fazla şemsiye uygun alanlara yerleştirildi.

2025 sezonunda, bu plajlardan 250 binden fazla ziyaretçi ücretsiz faydalandı.

215 TON ATIK TOPLANDI

Sıfır Atık kapsamında toplam 215 ton atık toplandı.

Bu atıkların 160 tonu geri dönüşüme kazandırıldı.

"BİR BAŞKADIR BİZİM MEMLEKETİMİZ"

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında, düzenlenen plajlardan görüntüler paylaşarak, "Bir başkadır bizim memleketimiz. Halk Plajı Projemizle bu yaz 8 plajımızı yeniden düzenleyerek halkımızın ücretsiz kullanımına açtık. İşte onlardan biri; güzelliğini seyretmeye doyamadığımız Karaot Plajı'mız." ifadelerini kullandı.

"BU HİZMETİ 28 KIYI İLİNE YAYMAYI HEDEFLİYORUZ"

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Abdullah Uçan, projenin ilk etabındaki geri bildirimler göz önünde bulundurularak, ilerleyen günlerde halk plajı sayılarının hızla artırılacağını vurguladı.

Uçan, "Bu adımlar, Muğla'daki plajları sadece halk için değil, aynı zamanda doğa için de korunaklı hale getirirken, sürdürülebilir turizm anlayışını da güçlendirdi. Bu hizmeti Türkiye'de bulunan 28 kıyı ilinin geneline yaymayı hedefliyoruz." dedi.