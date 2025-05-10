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Haber Merkezi

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından kentsel dönüşüm çalışmalarına yeniden ivme kazandırıldı. Bu kapsamda İstanbul Valiliği'nde önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında yapılan toplantıya İstanbul’un ilçe belediye başkanları da katıldı.

DEPREM BÖLGESİNDE250 BİNİNCİ KONUT TESLİM EDİLECEK

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla deprem bölgesinde 250 bininci konutun anahtarlarının önümüzdeki ay teslim edileceğini duyurdu. Kurum, yıl sonuna kadar 11 ilde 453 bin hak sahibine ev ve iş yeri teslimlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

İSTANBUL'UN DÖNÜŞÜMÜNDE ÖNCELİK, 2000 ÖNCESİ BİNALAR

İstanbul’daki riskli yapı stoku hakkında bilgi veren Bakan Kurum, kentsel dönüşüm sürecinde önceliğin 2000 yılından önce inşa edilen yapılara verileceğini belirtti. Kurum, “İstanbul’da yaklaşık 3 milyon 300 bin bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların büyük bölümü 2000 öncesi yapılmış ve risk taşıyor. Ayrıca, metruk yapılar da dönüşüm sürecine dahil edilecek. Bu binaların yıkılması için talimat verdik” dedi.

Yeni kurulacak komisyonun valilik ve ilçe belediyeleriyle koordineli çalışacağını vurgulayan Kurum, “Bu komisyon aracılığıyla alınacak her kararın arkasında duracağız” dedi.

"MARMARA'NIN GÜVENLİĞİ, TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ DEMEK"

Toplantının stratejik önemine dikkat çeken Bakan Kurum, Marmara Bölgesi’nin Türkiye ekonomisi açısından kritik rolüne işaret etti:

Deprem bölgesi, ülke istihdamının yüzde 20’sini, üretimin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. Ancak Marmara, ülke üretimi ve istihdamının yüzde 50’sinden fazlasına ev sahipliği yapıyor. Bu nedenle Marmara’nın ve özellikle İstanbul’un güvenliği, ülkemizin güvenliğiyle doğrudan bağlantılıdır.

"KARARLARIN SAHAYA YANSIMASI, EN BÜYÜK HEDEFİMİZ"

Kurum, toplantıdaki kararlılık vurgusunu da sözlerine ekledi:

Depreme karşı alınacak her kararda birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Belediye başkanlarımızdan bu konuda tam bir mutabakat gördüm. Asıl mesele, bu iradeyi sahaya yansıtmak ve kararlılığı uygulamaya dökmek. Ben sürecin takipçisi ve destekleyicisi olacağım.

İstanbul’da beklenen büyük dönüşümün, devletin tüm imkanlarıyla kararlılıkla hayata geçirileceği mesajını veren Bakan Kurum, "İstanbul’un güvenli bir şehir haline gelmesi için hep birlikte çalışacağız" dedi.