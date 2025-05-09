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Haber Merkezi

Türkiye'de kentsel dönüşüm çalışmaları hızlandı.

Bu konuda oldukça kararlı olan ve sahada çalışmalarını sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dönüştürülen konutlarda güvenle oturan vatandaşları da örnek olarak gösteriyor.

Herkesin güvenli bir evde oturması için çalışan Bakan Kurum, X hesabı üzerinden yeni bir paylaşım yaptı.

PROJENİN İLK 3 ETABI TAMAMLANDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğiyle yürütülen, Emlak Konut tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı. Bölgede 1179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi.

"HEP BİRLİKTE DEPREM KABUSLARIMIZA SON VERELİM"

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4'üncü etap çalışmaları kapsamında da 743 konut ve 37 iş yerinin inşası sürüyor. Bakan Murat Kurum, Tozkoparan Mahallesi'nde yeni konutlarına kavuşan Kenan-Habibe Temel çiftinin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşarak, "Kenan Ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim." dedi.

"EVİMİZDE DİREKLER AÇILMIŞTI, PASLANMIŞTI"

Yeni evinde açıklama yapan Kenan Temel, eski evlerinin 6.2'lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğunu söyledi. Temel, "Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti.

Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmıştı. Sonra dönüşüme karar verdik.

6.2'lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı; şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah'ın izniyle." dedi.