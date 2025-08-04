Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda İstanbul'da dönüşümü hızlandıracak Yarısı Bizden desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi'ndeki sitede 40 yıllık 3 bloğun dönüşümü tamamlandı, 55 bağımsız bölüm inşa edildi.

Güvenli evlerine yerleşmeye başlayan hak sahibi vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Gönüller rahat, yuvalar huzurlu. Avcılar'daki 40 yıllık 3 bloklu siteyi, Yarısı Bizden kampanyamızla yeniledik" ifadelerine yer verdi.

"DEPREM KORKUSU YOK"

Hak sahibi Mevlüt Fırat, daha önce sıvaları dökülen binalarının dönüşüm sürecini şöyle anlattı:

Bodrumda kolonlar ufak tefek çatlaktı. 20 sene içerisinde çatlaklar iyice büyüdü. Yıkım sürecinde içinden çıkan demirler çürümüş, paslanmıştı. Kürdan gibi demiri tutunca kırılıyordu.



O zamanlar denetlenmiyordu, bina deniz kumuyla yapılmış, içinden deniz midye kabuğu çıktı. Deprem oldukça sallanıyordu. Bina sallandıkça ‘Acaba yıkılacak mı? Çökecek mi? Altında mı kalacağız?' korkusu vardı. Devletimiz çok iyi imkanlar sundu.



O korkuyla yaşamaktansa ‘bunları neden değerlendirmeyelim?' dedik ve kentsel dönüşüm kararı aldık. Artık deprem olacak diye elimde çantayla, el feneriyle yatmıyorum. Yanıma su, yiyecek, içecek almıyorum. Akşam kafamı yastığa koyduğum zaman rahat rahat uyuyorum. Deprem korkusu yok.

"ÇOK SĞALAM VE KULLANIŞLI"

Zafer Gezer ise herkesin devletin sağlamış olduğu bu imkandan faydalanması gerektiğinin altını çizerek, "Hem malımız değer kazanıyor hem canımız güvenine geçmiş oluyor. Önceden korkudan binada oturamıyorduk. En ufak sallantı da sanki bina çökecek gibi, çocuklar yerinden zıplıyordu.

Çok sağlam ve kullanışlı, güzel binalar yaptılar. Elhamdülillah 10 numara bir inşaatı bitirdiler, dairelerimizi 10 numara bize teslim ettiler" diye konuştu.