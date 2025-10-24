Murat Kurum: İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da yapılacak 15 bin kiralık konuta ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk canlı yayınına katılan Kurum, 3 yıllığına kiralanacak konutların kira bedellerinin bölge rayicinin yarısı kadar olacağını belirtti.

"KİRA FİYATLARINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPTIĞIMIZ BİR PROJE"

Bakan Kurum'un açıklamaları şu şekilde:

İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapacağız. Bu konutlar 3 yıllığına kiralanacak. Kira bedelleri bölge rayicinin yarısı kadar olacak. Şu an sadece İstanbul'da olacak. 3 yılın bitmesine müteakip yeni kira düzenlenecek. Kira fiyatlarını düşürmek için yaptığımız bir proje. 3 yıl oturan tekrar burada oturamayacak. İstanbul'da başlamamızın sebebi, beklenen bir deprem var. Burada kararlılığımızı daha da yansıtmak adına bu konutları yapmak zorundayız. Vatandaşlarımız dönüşüme daha güvenli adım atacak. İstiyoruz ki kira fiyatları düşsün.