Murat Kurum, İstanbul'da 18 bin 74 binanın incelendiğini duyurdu

İHA

İstanbul 23 Nisan'da, Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 şiddetinde depremle sallandı...

Deprem sonrası yetkililer, hasar tespit çalışmalarına hızla başladı.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan bir açıklama geldi.

18 BİN 74 BİNA İNCELENDİ

Bakan Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından 18 bin 74 binanın incelendiğini duyurdu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 23 Nisan tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarına başladı.

"ÇALIŞMALARIMIZIN TAMAMLANMASIYLA GEREKENİ YAPACAĞIZ"

Yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Kurum, şu ifadelere yer verdi: