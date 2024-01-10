Murat Kurum: İstanbul'un mahalle mahalle sorunlarını biliyoruz Zeytinburnu'nda STK Buluşması'na katılan Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat, mahalle mahalle İstanbul'un sorunlarını bildiklerini aktardı. Kurum, Çalışmalarımıza hiç boşluk vermeden devam ediyoruz" mesajı verdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı artarak devam ediyor...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programına katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Kurum, İstanbul'un ve Zeytinburnu'nun sorunlarına dikkat çekti.

"İstanbul'un mahalle mahalle sorunlarını biliyoruz"

Kurum, İstanbul'un ilçe ilçe değil mahalle mahalle sorunlarını bildiklerini kaydederken müjdeler için hazır olun mesajı verdi.

"Muhtarlarımızı demokrasinin uç beyi olarak tanımlıyoruz"

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Zeytinburnu’nun her mahallesinde biz coşkuyla karşılayan tüm vatandaşlarımızı sevgilerimi iletiyorum. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum.



Muhtarlarımızı demokrasinin uç beyi olarak tanımlıyoruz. Şehirlerimize yaptığımız her yatırımda milletimizin sözünü ve fikrini sayenizde çok iyi öğreniyoruz. Bakanlığımız döneminde, sellerde, afetlerde yangınlarda sizlerin aracılığıyla milletimizle bir olduk.

"İstanbul’u sizlerle birlikte yöneteceğiz"

Annelerimizin evlatlarımızın acıları hep birlikte paylaştık. Bizi sizlere, biz İstanbullulara rabbim mahcup etmesin. Muhtarlar bizim her zaman mesai arkadaşımız olacak, bizim her zaman gözümüz kulağımız olacak.



İstanbul’u sizlerle birlikte yöneteceğiz, 31 Mart akşamı İstanbul’un büyükşehir belediye başkanı muhtarlarımız olacak. Biz sizlerin temsilcisi olacağız. Bizim tek bir derdimiz var; muradımız İstanbul’a hizmet etmek. Bu şehrin her mahallesine girdik, her sokağında eserimiz var. Sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerine onlarca projeyi Zeytinburnu'na kazandırdık.

"31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek"

Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız. Çocuklarımız düşünerek çalışacağız. Şuna inanın kalbimizde İstanbul aşkı olacak. Gündemimizde İstanbul’a hizmet olacak.



Bizim rakibimiz İstanbul'a karşı ilgisizlik, sistemsizlik, İstanbul halkına söz verip de sözünde durmayanlar. Sahici olacağız, samimi olacağız, doğru olacağız ve çalışkan olacağız. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbul'da duraklama dönemi bitecek, yeniden diriliş, yeniden yükseliş dönemini hep birlikte başlatacağız.

"Vatandaşlarımızın ne sorunu varsa analiz ediyoruz"