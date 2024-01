ensonhaber.com

Yerel seçim heyecanı artarak devam ediyor...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Murat Kurum, Zeytinburnu'ndaki STK Buluşması programına katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Kurum, İstanbul'un ve Zeytinburnu'nun sorunlarına dikkat çekti.

"İstanbul'un mahalle mahalle sorunlarını biliyoruz"

Kurum, İstanbul'un ilçe ilçe değil mahalle mahalle sorunlarını bildiklerini kaydederken müjdeler için hazır olun mesajı verdi.

"Muhtarlarımızı demokrasinin uç beyi olarak tanımlıyoruz"

Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Zeytinburnu’nun her mahallesinde biz coşkuyla karşılayan tüm vatandaşlarımızı sevgilerimi iletiyorum. Sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Muhtarlarımızı demokrasinin uç beyi olarak tanımlıyoruz. Şehirlerimize yaptığımız her yatırımda milletimizin sözünü ve fikrini sayenizde çok iyi öğreniyoruz. Bakanlığımız döneminde, sellerde, afetlerde yangınlarda sizlerin aracılığıyla milletimizle bir olduk.

"İstanbul’u sizlerle birlikte yöneteceğiz"

Annelerimizin evlatlarımızın acıları hep birlikte paylaştık. Bizi sizlere, biz İstanbullulara rabbim mahcup etmesin. Muhtarlar bizim her zaman mesai arkadaşımız olacak, bizim her zaman gözümüz kulağımız olacak.



İstanbul’u sizlerle birlikte yöneteceğiz, 31 Mart akşamı İstanbul’un büyükşehir belediye başkanı muhtarlarımız olacak. Biz sizlerin temsilcisi olacağız. Bizim tek bir derdimiz var; muradımız İstanbul’a hizmet etmek. Bu şehrin her mahallesine girdik, her sokağında eserimiz var. Sosyal konuttan, kentsel dönüşüme, millet bahçelerine onlarca projeyi Zeytinburnu'na kazandırdık.