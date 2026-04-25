Murat Kurum: İstanbul'un kentsel dönüşümü Türkiye'nin beka meselesidir

Türkiye'de tarihin en büyük sosyal konut projesi...

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında, İstanbul'da kura çekimleri bugün başlıyor.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde bu kapsamda düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye İstanbul Kura Çekim Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

İSTANBUL'A 100 BİN KONUT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'a ayrılan 100 bin konutun müjdesini vererek kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN BEKA MESELESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Kurum, Türkiye'de yapılan her iki kentsel dönüşüm projesinden birinin İstanbul'da inşa edildiğini vurgulayarak, "Nasıl ki 500 bin sosyal konutun 100 binini İstanbul'a ayırdıysak, Türkiye'de yaptığımız her iki kentsel dönüşüm projesinden birini de İstanbul'da inşa ediyoruz.

Çünkü İstanbul için kentsel dönüşümü şehircilik meselesinin ötesinde can güvenliği, daha da önemlisi Türkiye'mizin beka meselesi olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"YAPAMAZSIN DİYENLERE ÇALIŞARAK, ALIN TERİ DÖKEREK CEVAP VERDİK"

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları şöyle:

Milletimiz her yerde Allah yuvamızı yapan bu güçlü devlete zeval vermesin, Allah liderimizden razı olsun diyor. Hamdolsun bizler zatıalinizin liderliğinde bu hakikati asrın felaketinde bir kez daha ispatladık. Asla yıkılmadık, bir an olsun ümitsizliğe kapılmadık.



Yapamazsınız diyenlere çalışarak, alın teri dökerek cevap verdik. Bitiremezsiniz diyenler oldu, onlara dimdik ayakta duran eserlerimizle yanıt verdik. Cenabıallah bizleri milletimize mahcup etmedi.

"AVRUPA ÜLKESİ BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ALANI TAM İKİ YILDA İMAR ETTİK"

Öyle bir destan yazdı ki bu devlet, bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı tam iki yılda imar etti. Azmimiz 11 ilimizde 455 bin yuvaya, tecrübemiz 81 vilayetimizin geleceği için 500 bin sosyal konut projesine dönüştü. Biz bu projeyi çok önemsiyoruz. Yüzyılın konut projesi diyoruz.



Çünkü gelişmiş ülkelerin dahi sokaklarından evsizler taşarken, dünya devletleri o güçlü devletler sosyal devlet anlayışında havlu atarken 500 bin sosyal konut sadece 2 milyon insanımızın başına çatı değil, bu çağın bu karanlığın vicdanına da bir meydan okumadır.

"SEÇİM MEYDANLARINDA NE SÖYLEDİYSEK HEPSİNİ HAMDOLSUN BİR BİR GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

Ne mutlu bize ki Türkiye bugün dünyanın en hızlı ve en kaliteli konutlarını üreten ülkeler arasında bir numaradır. Dünyada işte coğrafyamızda dört bir yanı ateş çemberine dönüşmüşken yıkan değil yapan, imha eden değil inşa eden eşsiz bir ülkedir. En zor koşullarda bile pes etmeyen geleceğini inşa eden iradedir.



Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde birdir, beraberdir, ay yıldızın gölgesinde barış, huzur ve güven içerisindedir. Sayın Cumhurbaşkanım, aziz İstanbullu hemşehrilerim, İstanbul'a deprem korkusu değil güvenli konutlar yakışır inancıyla seçim meydanlarında ne söylediysek hepsini hamdolsun bir bir gerçeğe dönüştürüyoruz.

"TÜRKİYE'DE YAPTIĞIMIZ HER İKİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNDEN BİRİNİ DE İSTANBUL'DA İNŞA EDİYORUZ"

İşte bu anlayışla devletimizin tüm imkan ve kapasitesini İstanbul'a seferber ediyor ve İstanbul'da şu ana kadar yapılan en büyük konut hamlesini başlatıyoruz. Bundan sonra da Allah'ın izni, sizin iradeniz, milletimizin güveniyle biz çalışacağız, devletimiz çalışacak, dar gelirimiz nefes alacak ve işin sonunda inşallah milletimiz kazanacak diyorum.

"RABBİM BU HİZMETİMİZİ DE BİZLERE HER İŞİMİZDE OLDUĞU GİBİ HAKKIYLA BİTİRMEYİ NASİP ETSİN"

Ben şimdiden başta İstanbul'daki 100 bin kardeşim olmak üzere tüm Türkiye'de hak sahibi olan 500 bin vatandaşımıza evleri hayırlı olsun diyor, gözleri yine aydınlık olsun diyor, Rabbim bu hayırlı hizmeti de bizlere her işimizde olduğu gibi hakkıyla bitirmeyi nasip etsin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.

YÜZYILIN KONUT PROJESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, dar gelirli vatandaşların depreme dayanıklı sağlam ve güvenli konutlara kavuşması için 2003'ten bu yana sosyal konut projeleri yürütüyor.

Bugüne kadar 50 bin, 100 bin ve İlk Evim-250 Bin Sosyal Konut gibi projelerle Türkiye genelinde 1 milyon 750 binden fazla sosyal konut inşa edildi. Bu konutlar 7 milyona yakın dar gelirli vatandaşın, güvenli, sağlam ve modern yuvaları oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ev Sahibi Türkiye" sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile de Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek proje kapsamında, en az 2 milyon kişi bu konutlarla daha sağlam, afetlere dirençli, güvenli, modern konutlarda yaşayacak.

EN FAZLA BAŞVURU İSTANBUL'DAN

Proje kapsamında şehirlerin barınma ihtiyacı, nüfus yoğunluğu ve ekonomik yapısı dikkate alınarak planlanan 500 bin sosyal konut için başvurular 10 Kasım-19 Aralık 2025'te alındı. Projeye 8 milyon 840 bin kişi başvurdu.

Tüm kriterleri karşılayan 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli kabul edildi. En fazla başvuru ise 1 milyon 235 bin 169 ile İstanbul'da yapıldı.

İSTANBUL'UN GELİR VE ÖDEME ŞARTLARI AYRI TUTULDU

Proje kapsamında İstanbul'da başvuru ve ödeme koşulları, Anadolu illerinden farklı tutuldu.

Hane halkı aylık net geliri; İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için 127 bin lira olarak belirlendi.

İstanbul'da 2+1 ve 1+1 konutlar inşa edilecek. Bu konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vade ve 7 bin 313 liradan başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi, bugün başladı ve 3 gün sürecek.