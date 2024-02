AA

Yerel seçim için takvim işlemeye devam ediyor...

Türkiye 31 Mart'ta sandık başına gidecek ve iradesini kullanarak, istediği adaya oy verecek.

Yerel seçim takviminin işlemeye başlamasıyla birlikte Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen ve çözüm odaklı bir profile sahip olan Kurum, projelerini tek tek sıralıyor.

Herkesin gönlünde İstanbul'a özel projeleriyle taht kuran Murat Kurum, bu defa Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener’i ziyaret etti.

Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan Kurum, bu ziyareti İstanbul'u sporda dünya başkenti yapmak için gösterdikleri gayretin bir adımı olarak yaptıklarını söyledi.

"İstanbul'un olimpiyat şehri adımlarının güçlü bir şekilde atacağız"

Olimpiyatlara ilişkin düşüncelerini paylaştıklarını belirten Kurum, "Bu çerçevede Olimpiyat Master Planı'nın tekrar elden geçirilmesi hususunda, yeni tesislerin yapılması ve İstanbul'un olimpiyat şehri adımlarının güçlü bir şekilde atılması konularını da değerlendirdik.

İstanbul'umuzda olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi noktasında ilçe ilçe, mahalle mahalle nasıl yapılması gerektiğine vurgu yaptık ki bununla beraber gelen sporcularımızın ulaşım, konaklama, güvenlik, iletişim gibi kalıcı planlarının olimpiyatlara göre nasıl yapılması gerektiğini istişare ettik." diye konuştu.

"Sporun ve sporcunun her anında yanında olacağız"

Kurum, komitenin 100 yılı aşkın geçmişiyle Türk sporunun en köklü paydaşlarından biri olduğunu kaydederek, "Ülkemizin sporda sürdürülebilir başarıya ancak sporun tüm aktörlerinin birlikte yaratacakları sinerjiyle ulaşabileceği anlayışıyla hareket etmekteler. Bu sene 2024 yılı Paris Olimpiyatları yapılacak ve ülkemiz Paris'te 10 farklı branşta yer almayı garantiledi. Biz bu branş sayılarını arttırmak, şehrimizi, İstanbul'umuzu daha fazla sporcuyla olimpiyata gönderebilmek amacıyla bugün burada olduğu gibi çalışıyoruz. Sporun ve sporcunun her anında yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Spora dair hedefler

İstanbul'umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz. Göreve gelir gelmez 1 Nisan sabahı 'Olimpik şehir İstanbul için hedef 2036' diyeceğiz. 2036 Olimpiyatlarına ilişkin adımlarımızı hızlı bir şekilde atacağız. Her mahallede spor salonlarıyla, yetiştireceğimiz sporcularla birlikte olimpiyatlarda daha fazla branşta sporcuyla yer almak istiyoruz. İstiyoruz ki bu sporcular İstanbul'dan gitsin, İstanbul'un ilçelerinden bu sporcuları gönderelim. Olimpik bir şehir olacağız, 2027 Avrupa Oyunları ve 2036 Olimpiyat Oyunları da dahil uluslararası organizasyonları şehirlerimize, ilçelerimizle birlikte getirmek için çalışacağız. Komitemiz ve federasyonlarımız tüm paydaşlarımızla burada işbirliği halinde olacağız ve olimpiyatlar için planlı bir süreç yürüteceğiz.

Olimpik su sporları merkezi, olimpik veledrom ve uluslararası jimnastik merkezi gibi tesisleri 5 yılda tamamlamayı planladıklarını anlatan Kurum, kentin 964 mahallesinde herkesin yürüyerek ulaşılabileceği açık/kapalı tesisler yaparak halkı sporla buluşturacaklarını aktardı.

Gençler sosyal ve spor tesislerini indirimli kullanacak

Kurum, her ilçenin bir spor branşıyla anılmasını istediklerine işaret ederek, "Örneğin Bayrampaşa'da basketbol çok daha önde çünkü biliyorsunuz orada Balkan göçmeni vatandaşlarımız var ve biyolojik olarak da daha yatkınlar. Biz de kurmuş olduğumuz basketbol takımımızla oradaki bir ilkokulun elinden tutarak Türkiye şampiyonluğunu aldık, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz bünyesinde.

Çok fonksiyonlu açık spor alanları kuracağız ve belediyelerimizin sosyal ve spor tesislerini de gençlerimize yüzde 50'ye varan indirimlerle kullanmasına imkan sağlamış olacağız." dedi.

"Sporu İstanbul'da marka haline getirmek istiyoruz"

Bölgedeki Abdi İpekçi Spor Salonu'na dikkat çeken Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

Mevcut İBB yönetiminin mühürlemek ve durdurmak istemesine rağmen biz Abdi İpekçi Spor Salonumuzu Türk sporuna, sporcusuna, İstanbul'umuza, İstanbul'un gençlerine ve evlatlarına kazandırma anlayışımızı, kararlılığımızı hiçbir gün olsun durdurmadık ve 2024 yılında da bu tesisimizi İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız.



Yaşayan caddeler ve sokaklar için, sağlıklı, dinamik nesillerimiz için, tüm İstanbullular için sporda yetersiz değil rakipsiz bir İstanbul hedefi ortaya koyuyoruz. Sporu İstanbul'da marka haline getirmek istiyoruz.Vatandaşlarımızı bisikletiyle, bir ulaşım aracıyla gidip her sokağında, her sahilinde spor yapabileceği imkana eriştirmek istiyoruz.



Olimpiyatlarda, Avrupa şampiyonalarında ülkemizi her branşta temsil ederek, ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirmek istiyoruz. Bu anlayışla çalışacağız.