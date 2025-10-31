Murat Kurum, İstanbul'un sorunları için Nuri Aslan'la bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çalışmalarını sürdürüyor.

Başta deprem bölgesi olmak üzere sürekli sahada olan ve Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarını da hızlandıran Bakan Kurum, bugün ise İstanbul'un sorunları ve ihtiyaçları için bir görüşme gerçekleştirdi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Her fırsatta İstanbul'un kentsel dönüşümünün milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Murat Kurum, sürecin yine milli seferberlik ruhuyla yürütülmesi için harekete geçti.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan ile bir araya geldiklerini, bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

İSTANBUL'UN İHTİYAÇLARI KONUŞULDU

Bakan Kurum, Nuri Aslan'la İstanbul'un tüm sorun, ihtiyaç ve talepleri için bir araya geldiklerini belirtti.

Kurum, kentsel dönüşüm çalışmaları dışında da İstanbul'un her sorunuyla yakından ilgileniyor ve görüşmelerini de sürdürüyor.

"YEREL YÖNETİMLERİMİZLE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM"

Murat Kurum, paylaşımında şu ifadeleri paylaştı: