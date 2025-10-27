Murat Kurum paylaştı: Hangi ilde kaç sosyal konut yapılacak?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye'nin 81 ilinde dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmaları sağlanacak.

Projeyle Türkiye'nin 81 ilinde toplam 500 bin sosyal konut hayata geçirilecek.

Konutlar 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

ÖZEL KONTENJANLAR

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Deprem bölgesinde yaşayan ve projeye başvuru yapmak isteyenler için nüfus kayıt örneği veya 1 yıl ikamet şartı yeterli olacak.

UYGUN ÖDEME PLANLARI

Konutların satış bedeli 1 milyon 800 bin liradan başlayacak.

Bu konutlar devlet güvencesiyle yüzde 10 peşinat ve 240 ay vadeyle satışa sunulacak.

Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 liradan, diğer illerde 6 bin 750 liradan başlayacak.

Projeye başvurular 10 Kasım-19 Aralık tarihlerinde alınacak.

İnşa ve ihale süreci kasımda başlayacak projede ilk kuralar aralıkta çekilecek.

Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

HANGİ İLDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşa edilecek 500 bin sosyal konutun 81 ildeki dağılımı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu kapsamda ilk etapta inşa edilecek konutların illere göre dağılımı şöyle: