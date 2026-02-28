İstanbul'da iftar saatinde trafik ihlallerine polis engeli: Kaynak yapan sürücüler geri gönderildi

İstanbul'da iftar saati yaklaşırken trafiği aksatan kaynak yapan sürücülere trafik polisleri müdahale etti. Emniyet şeridi ve bağlantı yollarını kullanmaya çalışan sürücüler geri çevrildi. Uygulama, sosyal medyada büyük destek gördü.
Ramazan'ın ilk günlerinde iftar saatlerinde trafikte de yoğunluk yaşanıyor.
Bu ayda özellikle İstanbul'da trafiğin kilitlenme noktasına geldiği bilinen bir gerçek.
İFTAR SAATİ TRAFİKTE KAYNAK YAPMAYA KALKIŞTILAR
Trafik akışında, bazı sürücülerin 'uyanıklık' yapmaya çalıştığı görülüyor.
Diğer sürücüler kurallara uyarken, bu sürücüler çeşitli yöntemlerle trafikten sıyrılmayı deniyor.
Sürücüler, emniyet şeridi ve bağlantı yollarını kullanarak 'kaynak' yapmaya çalışıyor.
'UYANIK' SÜRÜCÜLERE POLİS ENGELİ
Trafik polisi ise bu 'uyanık' sürücülere geçit vermiyor.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'da trafik polisleri, kuralları ihlal eden araçları tek tek durdurdu.
Kaynak denemeleri, trafik polislerinin müdahalesiyle engellendi.
UYGULAMA SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Uygulamadan görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.
O görüntüler hızla yayılırken uygulama, sosyal medya kullanıcıları tarafından beğeni topladı.
SÜRÜCÜLERİN KAYNAK MANEVRALARI KASK KAMERASINDA
Görüntülere, yoğun trafikte ilerlemek isteyen bazı araçlar yan yollardan ana yola keskin manevralarla girmeye çalışırken, polis ekipleri tarafından geri çevrildiği anlar yansıdı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün trafik yoğunluğuna karşı rutin kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.