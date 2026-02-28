İsrail İran'a saldırı başlattı

ABD ile İran arasında ipler gerilmiş, gözler bu iki ülkeye çevrilmişti.

Bu iki ülke arasında çatışmaların yaşanacağı düşünülürken, sabah saatlerinde gelen son dakika dengeleri değiştirdi.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRDI

İran'da sabah saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyulurken İsrail'den savaşın fitilini ateşleyen açıklama geldi.

TAHRAN'DA PATLAMA SESLERİ

Al Arabiya'nın aktardığına göre İran'ın başkenti Tahran'da şiddetli bir patlama yaşanıyor.

Fars Haber Ajansı da, “Tahran’ın merkezinde hükümet binalarının bulunduğu bölgelere yakın olan Üniversite Caddesi ve Cumhuriyet bölgesine çok sayıda roket isabet etti." yazısını geçti.

"ÖNLEYİCİ BİR SALDIRI..."

İsrail Savunma Bakanı, devlete yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattığını söyledi.

SİREN SESLERİ

Reuters'a konuşan tanıklar ise Kudüs'te siren sesleri duyulduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise sirenlerin, hava saldırısı ihtimaline karşı halkı hazırlamak amacıyla uyarı olarak devreye sokulduğunu açıkladı.

Ayrıca halktan evden çalışmaları ve toplanmamaları da istendi.

BEYAZ SARAY'IN STRATEJİSİ

Beyaz Saray'dan bazı yetkililerin, İran'a yönelik olası bir askeri müdahalede İsrail'in ilk adımı atmasının siyasi açıdan daha avantajlı olacağını söylediği iddia edilmişti.

İsrail'in öncü bir saldırı gerçekleştirmesi halinde İran'ın misilleme yapacağı ve bu durumun Amerikan kamuoyunun ABD operasyonuna olan desteğini artıracağı ileri sürülmüştü.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN KARAR

ABD’nin İsrail Büyükelçiliği, İran ile artan gerilim sonrası güvenlik risklerini gerekçe göstererek, acil görevde olmayan personel ve ailelerine ülkeyi terk etme izni verdi.

Açıklamada, gelişmelere bağlı olarak ve önceden bildirim yapılmaksızın, Büyükelçiliğin personel ve ailelerinin İsrail'in bazı bölgelerine, Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine ve işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahatlerini kısıtlayabileceği ya da tamamen yasaklayabileceği belirtildi.

Öte yandan ticari uçuşların devam ettiği dönemde personel ve ailelerinin ülkeden ayrılmayı değerlendirmesi gerektiği de vurgulandı.