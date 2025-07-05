Murat Kurum paylaştı: İşte orman yangınlarında hasar tespit çalışmalarında son durum

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Ülke genelinde çıkan yangınları söndürmek için devlet tüm birimleriyle sahada.

Söndürülen bölgelerde ise hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da bugün İzmir Ödemiş'e giderek yanan köyleri ziyaret etti.

SON DURUMU PAYLAŞTI

Ödemiş'te vatandaşlarla tek tek görüşen Bakan Kurum, X hesabı üzerinden de hasar tespit çalışmalarına ilişkin haritaları paylaştı.

Bakan Kurum'un paylaştığı haritaya göre yangının etkili olduğu 8 ilde, 1.168 yapı yangınlardan etkilendi.

İzmir'de konuşan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını söyledi ve şöyle devam etti;

"DEVLET MİLLETİMİZİN YANINDADIR"

Afetzede kardeşlerimiz müsterih olsunlar. Devletimiz tüm kurumlarıyla buradadır. AFAD’ımız şu anda tüm çalışmalarını tamamlamıştır. Biz de bakanlık olarak hasar tespit çalışmalarını tamamladıktan sonra hak sahibi vatandaşlarımızın ev ve işyerlerinin inşasına hemen başlayacağız. Yeni yuvalar yapılana kadar geçen sürede de; vatandaşımızın her ihtiyacına cevap vereceğiz.



Devletimiz, maddi ve manevi tüm imkanlarıyla, milletimizin yanındadır. Dün nasıl Antalya ve Muğla’daki yangınların ardından tüm zararları giderdiysek; bu 8 ilimizde de tüm yaraları saracak, yeni yuvalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız.



Yine, her yangın sonrasında olduğu gibi burada da; üniversitelerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek; ormanlarımızı, ağaçlarımızı ve biyolojik çeşitliliğimizi süratle yeniden canlandıracağız.