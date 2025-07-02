Murat Kurum paylaştı: TOKİ tarafından Şanlıurfa'da 2 bin 738 konut tamamlandı

TOKİ, sosyal konut projeleriyle dar ve orta gelir grubundaki vatandaşlara Türkiye'nin dört bir yanında yeni yaşam alanları kurmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 6 Şubat depremlerinden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde yürüttüğü inşa çalışmalarını bitirdi.

2 BİN 738 KONUTUN YAPIMI TAMAMLANDI

Bu kapsamda 2 bin 738 konuttan oluşan projede, vatandaşlar yeni evlerine yerleşmeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından tamamlanan konutların detaylarını paylaştı.

CAMİ, OKUL VE 8 TİCARİ ÜNİTE DE İNŞA EDİLDİ

Bakan Kurum, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, projenin yalnızca konut üretimini değil, aynı zamanda sosyal altyapıyı da kapsadığını vurguladı.

Proje kapsamında iki cami, bir okul ve sekiz ticari merkez inşa edilerek, bölge sakinlerinin yaşam standartları yükseltilmiştir.

Bölgeye konutların yanı sıra 2 cami, 1 okul ve 8 ticari ünite de inşa edildi.

"DIŞARIDAN 1O DAİRE VERSELER, BURADAN AYRILMAM"

Kurum, hak sahibi Ayşe Elman'ın, "Dışarıdan 10 daire verseler, yine de buradan ayrılmam" sözünü alıntılayarak, "Bu güvenin adı, TOKİ. Şanlıurfa Karaköprü'deki 2 bin 738 yuvamızda hayat yeniden başladı. Birlikte güçlü yarınlara." mesajını verdi.

TOKİ konutlarının sağlamlığına dikkati çeken Elman ise şunları kaydetti:

Daha önce balkonlarımız, evlerimiz, odalarımız büyük olsun isterdik ama artık evin güzelliği ya da genişliği önemli değil diyoruz. Önemli olan sağlamlığı. Bana başka yerden 10 daire de verseler TOKİ'nin dışına çıkmam.



TOKİ yapıları gerçekten kuvvetli. Şimdi okulumuz, elektriğimiz, suyumuz, doğal gazımız, her şeyimiz tamam. Çocuklar da artık kendi odalarını buldular. Buraya taşındığımdan bu yana çocuklarım güzel bir uyku uyumaya başladı. Ben de 'artık bu benim evim' dedim.

PROJE, GENİŞ SOSYAL YAŞAM ALANLARI SUNUYOR

Şanlıurfa Karaköprü projesi, Türkiye'nin kentsel yenileme stratejisinin bir parçası olup, yerleşimleri modern, sürdürülebilir topluluklara dönüştürmeyi amaçlıyor.

Projede çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, dinlenme alanları ve geniş peyzaj düzenlemeleriyle sosyal yaşam alanlarına da yer verildi.

Ankara'daki Yeni Mamak Kentsel Yenileme ve Geliştirme Projesi gibi diğer projelerle de devam ediyor.

DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ AİLELERE UYGUN KONUTLAR

Şanlıurfa'nın konut piyasası, büyüme gösteriyor ve site bazlı daireler ile müstakil evler gibi çeşitli seçenekler sunuyor, farklı ihtiyaçlara ve bütçelere hitap ediyor.

Bakan Kurum, bu projelerin Türkiye'nin düşük ve orta gelirli ailelere uygun konut sağlamak amacıyla yürüttüğü geniş çaplı çalışmaların birer örneğini teşkil ettiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki 2 bin 738 konutun yapımını tamamladı.