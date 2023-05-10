Murat Kurum, Pendikspor Kulübü'nü ziyaret etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TFF 1. Lig takımlarından Pendikspor'u ziyaret etti.

AA Bakanlar seçim bölgelerindeki son çalışmalarını gerçekleştiriyor. AK Parti İstanbul milletvekili adayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pendikspor Çınardere Tesisleri'ni ziyaret ederek, oyuncular, teknik heyet ve yöneticilerle bir araya geldi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in de Bakan Kurum'a eşlik ettiği ziyarette, Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, kulübün son durumuna ilişkin bilgileri paylaştı. Yeni stat sözü geldi Pendikspor'a Süper Lig yolunda başarı dileyen Kurum, yeni stadı, en doğru yere belediye ile birlikte yapacaklarını kaydetti. Penaltı atışı yaptı Oyuncularla fotoğraf çektiren Kurum, daha sonra teknik direktör Özköylü'nün talebi üzerine takım kaptanı Burak Öğür'ün koruduğu kaleye penaltı atışı gerçekleştirdi.