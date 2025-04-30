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Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar vatandaşlara verdiği her sözü tutan Murat Kurum, bu kez Sinop'ta yapılan çalışmaları paylaştı.

Sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesi, yeniden ayağı kaldırıldı.

Murat Kurum paylaşımında şöyle dedi:

"YALNIZ BIRAKMADIK SİNOP'U"

Sel felaketinin ilk anından itibaren yalnız bırakmamıştık Sinop'u, Ayancık'ı…

"HAYATA TEKRAR BAŞLAYAN VATANDAŞLARIMIZIN YAŞADIĞI MUTLULUK GÖRÜLMEYE DEĞER"