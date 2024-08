AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Murat Kurum, Türkiye'nin farklı noktalarında çıkan orman yangınlarına ilişkin "Yangınların kontrol altına alındığı noktalarda hasar tespit çalışmalarımız başladı. Afetten evleri etkilenen vatandaşlarımız müsterih olsunlar, hızlıca tespitleri yapacağız, yaraları süratle saracağız." dedi.

Bakan Kurum, konuşmasında, ülkenin 72 noktasında meydana gelen ve vatandaşları endişeye sevk eden yangınlar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

"VATANDAŞLARIMIZDAN BU KONUDA ÇOK DUYARLI OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sıcak ve rüzgar uyarısının devam ettiğini belirten Kurum, "Aşırı sıcaklar, ufak bir ihmalsizlik yeni yangınlara da sebebiyet verebilir. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda çok duyarlı olmalarını rica ediyorum." diye konuştu.

"DÜN NASIL YANGINLARDA MİLLETİMİZİN YANINDA OLDUYSAK YİNE OLACAĞIZ"

Yangınla ilgili gelişmeleri Bakanlık olarak sahadan takip ettiklerini bildiren Kurum, şöyle devam etti:

"11 İLİMİZ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Kurum, 17 Ağustos gibi nice zorlu dönemleri birlikte atlattıklarını ve yollarından bir milim bile sapmadıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"YIL SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, 17 Ağustos'un 25. yılında 11 ilin tamamına yayılan tam 25 bin 1 konut ve iş yerinin daha temellerini attıklarını dile getirerek, "Yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz ve inşallah 2025 yılı sonunda depremzede kardeşlerimizin yeni yuvalarına, dükkanlarına kavuştuğu, güvenli hayatların başladığı günleri yaşamaya başlayacağız." diye konuştu.

Malatya'da 7 bin 881 depremzede aileyi yeni evlerine kavuşturduklarını belirten Kurum, 79 bin 133 konutun yapımına hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Kurum, Malatya'da çarşı projesi gibi çalışmaların hızla sürdüğünü anlatarak, kent merkezini genişletip güzelleştireceklerini vurguladı.

Bakan Kurum, ilçelerde, rezerv alanlarda vatandaşların istemediği hiçbir adımı atmayacaklarını dile getirdi.

6 Şubat'tan bu yana daima bölgede olduklarını anlatan Kurum, "Bundan sonra da hep burada olacağız. Kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız ve inşallah 2025 yılı bittiğinde depremin tüm izlerini hep birlikte sileceğiz." diye konuştu.

"KİMSEYLE KİŞİSEL BİR DERDİMİZ YOKTUR"

Kurum, Türkiye'yi büyütmeye yemin ettiklerini, yarınların bugünden daha iyi olması için mücadele verdiklerini söyledi.

"Türkiye, daima iki zihniyetin mücadelesine sahne olmuştur." diyen Kurum, şunları ifade etti:

"BİZ HALKIN YOLUNDA YÜRÜYORUZ"

Kurum, partilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 2001'de millet için yola çıktığını söyledi.

"Yıllarca kötü yönetimler elinde ezilmiş, yok sayılmış bu milletin yeniden öz güvenini yükselttik. Bu ülkenin terk edilmiş ilçelerini, köylerini yeniden imar ettik." ifadelerini kullanan Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

Cennet vatanımızı Cumhuriyet tarihinin tamamında yapılanların katbekat fazlası hizmetlerle tanıştırdık. Biz, diğerleri gibi her rüzgarda eğilmiyoruz çünkü biz Hakk'ın yolunda gidiyoruz. Bizim yolumuz büyükelçilik ofislerinden, balo salonlarından geçmiyor çünkü biz halkın yolunda yürüyoruz çünkü biz bu milletin kendisiyiz, biz Türkiye'yiz. Biz her an, her gün yeniden doğarız. Biz, geçmişimizi, tarihimizi unutmayız. Geleceğimizi, o maziye bakarak çizeriz. Biz, dün Anadolu'nun kapılarını açan Alparslan'ın torunlarıyız. Biz, nizamı alem için can veren Battal Gazi'nin evlatlarıyız. Biz, 800 yıl önce Osman Gazi'nin göğsünde büyüyen o çınarız. Biz, öyle hayal eder, öyle işler yaparız ki bizim yaptığımız işlere onların hayalleri bile ulaşamaz.