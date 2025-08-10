Murat Kurum, yeni evine kavuşan depremzede aileye misafir oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, temaslarını sürdürüyor.
Sık sık deprem bölgesine giden ve çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, cuma günü çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Adıyaman'da, yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.
"BİTSİN DİYE GÜN SAYIYORUZ"
Evlerini teslim alan Meşen Ailesi'nin fertleriyle bir araya gelen Kurum, aileye hayırlı olsun dileklerini iletti.
Deprem bölgesinde çalışmaların sona yaklaştığını belirten Kurum, "Bitsin diye gün sayıyoruz." ifadesini kullandı.
DÜĞÜN EVİNE DE UĞRADI
Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğün evine uğrayarak mutluluklarına ortak oldu.