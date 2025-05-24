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Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depremlerinin izleri siliniyor.

Bu kapsamda depremin ilk gününden itibaren saha bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve bakanlık yetkilileri, çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem konutları bir bir hak sahiplerine kavuşturulurken, Bakan Kurum'un yeni durağı, Adıyaman'ın Zey köyündeki afet konutları oldu.

Ziyareti sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, devletin sahada tüm imkanlarıyla var olduğunu vurguladı.

"201 BİN KONUTU AİLELERİMİZE TESLİM ETTİK"

“Yuvasına kavuşmayan, iş yerini açamayan tek bir vatandaşımız kalmayacak” sözünü milletimize verdik. Bu kararlılıkla 3 bin 500 şantiyede, 7 gün 24 saat alın teri döken yüzbinlerce emekçi kardeşimizle birlikte, verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Teslim edeceğimiz tüm konutların inşasına başladık. Hiçbir devletin başaramayacağı bir hız ve istikrarla 201 bin konutu tamamlayarak anahtarlarını ailelerimize teslim ettik." dedi.

"YIL SONUNA KADAR 453 BİN KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK"

Adıyaman'da teslimi yapılan deprem konutlarına ilişkin bilgi veren Murat Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman’ımızda bugüne kadar toplam 31 bin 406 bin yeni yuva ve iş yerimizi tamamladık ve teslim ettik. İnşallah bu yılsonunda Adıyaman’da toplamda 43 bin 573 bağımsız bölümü bitirerek siz kıymetli vatandaşlarımıza sunacağız. Deprem bölgesinin tamamında ise 2025 sonuna kadar 453 bin konut ve iş yerini hak sahibi vatandaşımıza teslim etmiş olacağız.

"HAZİRAN AYINDA AZERBAYCAN KONUTLARINI TESLİM EDECEĞİZ"

İnşallah önümüzdeki Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in teşrifleriyle, Kahramanmaraş’ta Azerbaycan mahallemizde inşa ettiğimiz 250 bininci konutun anahtarlarını vatandaşlarımıza teslim edeceğiz törenimizi gerçekleştireceğiz.

Biz deprem bölgesinde sadece evler yapmıyoruz, milletimizle el ele . vererek umudu, yeni bir başlangıcı da inşa ediyoruz. Bunu da şehirlerimizi ticareti, tarihi, kültürüyle ayağa kaldırarak yapıyoruz Adıyaman’ımızda meydan ve ticaret merkezimizin de inşasına son sürat devam ediyoruz. Meydanımız; dükkanları, ofisleri, kütüphanesi, müzesi, okulu, camileriyle; gençlik merkezi, parkı ve kafeleriyle; her türlü sosyal ihtiyaca cevap veren bir eser olacak. İnşallah burada şehrimize yeni bir nefes alanı açmayı arzuluyoruz.

"BU CAMİLERİMİZE EZAN SESLERİNİ YENİDEN YÜKSELTECEĞİZ"

Ayrıca, Eski Hükümet Konağı’nın bulunduğu alanı modern bir merkez haline getirerek, şehrimizin sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağız. Yine Örenli Mahallemizde 500 kişilik, İndere’deki 2 bin kişilik camilerimizde; tarihi 500 yıla dayanan Ulu Camii’mizde çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu camilerimizde yeniden ezan seslerini yükselteceğiz.

İndere’ye ayrı bir parantez açmak isterim. İndere yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük şantiyesi olma özelliğini taşıyor. Adıyaman’da yeni bir uydukent kurduk ve 16 bin 400 ailemize modern, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları sunuyoruz. İnşallah İndere Projemiz; sadece Adıyaman’ın uydu kenti olmayacak; bölgesel düzeyde güçlü bir çekim merkezi olacak; yatay mimari ve modern şehircilik anlayışının en güzel örneği olarak Adıyaman tarihindeki yerini alacak.

"TEK BİR KARDEŞİMİZİ EVSİZ, OCAKSIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

Biz 6 Şubat’ın ilk dakikalarından itibaren buradayız. O günlerde devletimiz tüm imkanlarıyla buradaydı, şimdi de şehirlerimizi ayağa kaldırmak için Adıyaman’da, 11 ilimizde! Bizim, başka hiçbir devletin güç yetiremeyeceği işleri başaran çok güçlü bir devletimiz var. Kaynağımız, projemiz, irademiz var. Daha da önemlisi; azmimiz, hızımız, millet sevdamız var.

Allah’ın izniyle; ekonomik şartlar ne olursa olsun, 11 ilimizde depremin yaralarını saracağız. Tek bir kardeşimizi evsiz, ocaksız, çatısız bırakmayacağız. Tek bir annemizi, yavrumuzu; geleceğe dair umutsuz bırakmayacağız. Birileri bu yapılanları görmek istemez. Yabancı konukların gelip hayranlıkla anlattığı, gıptayla takip ettiği bu çalışmaları dile getirmez.

"BİZİM İŞİMİZ MİLLETİN DERDİNDEN SİYASET ÜRETMEK DEĞİL, ÇÖZÜM ÜRETMEKTİR"

Ama bu millet, kimin taş üstüne taş koyduğunu, kimin sadece laf üstüne laf ürettiğini gayet iyi bilir. Bu millet, kimin gecesini gündüzüne kattığını, kimin gerçekten yanında olduğunu iyi bilir görür. Biz; sadece söz vermedik, sözümüzü tuttuk. Sadece konuşmadık, çalıştık. Bizim işimiz, birileri gibi milletin derdi üzerinden siyaset üretmek değil; derdiyle dertlenmek, çözüm üretmektir. Biz bu anlayışla milletimizle yol yürümeye devam edeceğiz.