Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısını açıkladı: 5 milyonu geçti

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçesinin görüşmeleri başladı.

Bu kapsamda sunum yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

BAŞVURULAR 5 MİLYONU GEÇTİ

Kurum, 5 milyon 314 bin kişinin başvurduğunu açıkladı.

Kurum şöyle konuştu:

"Başvuruların başladığı 10 Kasım’dan bugüne, iftiharla söylüyorum ki; 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir.

BAŞVURU SAYISIYLA TARİHE GEÇTİ

Yüzyılın Konut Projesi; bu katılım sayısıyla,

Cumhuriyet tarihi boyunca kamu eliyle başlatılan projeler arasında, en yüksek başvuruya mazhar olan proje olarak şehircilik tarihindeki yerini almıştır.

Çünkü milletimiz; devletinin, hükümetinin ve liderinin sözüne sonuna kadar güvenmekte ve yanında durmaktadır."